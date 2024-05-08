Важливо відзначити, що програма грошової допомоги не охоплює всіх без винятку випадків - гроші можуть отримати деякі категорії українців.

Українські сім'ї, які вирішили усиновити дитину або декілька дітей, мають можливість отримати грошову допомогу від СОС "Дитячі містечка". Розмір грошовоъ допомоги може складати 10 800 гривень або 14 400 гривень залежно від конкретних умов усиновлення.

Важливо відзначити, що програма грошової допомоги не охоплює випадки, коли один з подружжя усиновлює дитину свого чоловіка чи дружини.

Програма грошової допомоги відкрита для чотирьох категорій учасників:

Сім'ї, які усиновили дитину з інвалідністю; Сім'ї, які усиновили двох і більше дітей; Сім'ї внутрішньо переміщених осіб; Сім'ї, які усиновили дитину старше 5 років.

Грошова допомога надається у вигляді одноразової виплати. Розмір грошової допомоги становить 10800 гривень – у разі усиновлення однієї дитини. А також 14400 гривень – у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Сума виплати надходить одним платежем.

Для отримання грошової допомоги потрібно зібрати наступні офіційні документи:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей;

оригінал згоди на обробку інформації, що є таємницею усиновлення;

оригінал заяви законного представника дитини;

копію паспорта заявника (законного представника дитини/дітей), у разі ID – копія ID;

копію документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінку паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідку про зареєстроване/задеклароване місце проживання);

копію РКНУНП заявника (законного представника дитини);

копію рішення суду про усиновлення дитини (дітей); копію свідоцтва про народження дитини/дітей або рішення суду;

інформацію про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи заявника (за наявності);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги; інші документи за необхідності.

Для отримання грошових виплат потрібно зареєструватися онлайн:

форма для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів (піклувальників);

форма для усиновлювачів.

Для реєстрації онлайн необхідно заповнити відповідну форму на веб-сайті. Після позитивного рішення про надання допомоги представники фонду зв'яжуться зі заявником для подальших дій.

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