Важно отметить, что программа денежной помощи не охватывает все без исключения случаи - деньги могут получить некоторые категории украинцев.

Украинские семьи, решившие усыновить ребенка или несколько детей, имеют возможность получить денежную помощь от СОС "Детские городки". Размер денежной помощи может составлять 10 800 гривен или 14 400 гривен в зависимости от конкретных условий усыновления.

Важно отметить, что программа денежной помощи не охватывает случаи, когда один из супругов усыновляет ребенка своего супруга.

Программа денежной помощи открыта для четырех категорий участников:

Семьи, усыновившие ребенка с инвалидностью; Семьи, усыновившие двух и более детей; Семьи внутриперемещенных лиц; Семьи, усыновившие ребенка старше 5 лет.

Денежная помощь предоставляется в виде единовременной выплаты. Размер денежной помощи составляет 10800 гривен – в случае усыновления одного ребенка. А также 14400 гривен – в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Сумма выплаты поступает одним платежом.

Для получения денежной помощи необходимо собрать следующие официальные документы:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;

оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей), в случае ID – копия ID;

копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страницу паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справку о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копию РКНУНП заявителя (законного представителя ребенка);

копию решения суда об усыновлении ребенка (детей); копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;

информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица заявителя (при наличии);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи; другие документы при необходимости.

Для получения денежных выплат нужно зарегистрироваться онлайн:

форма для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей);

форма для усыновителей.

Для регистрации в Интернете необходимо заполнить соответствующую форму на веб-сайте. После положительного решения о предоставлении помощи представители фонда свяжутся с заявителем для дальнейших действий.

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