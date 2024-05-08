Украинские семьи, решившие усыновить ребенка или несколько детей, имеют возможность получить денежную помощь от СОС "Детские городки". Размер денежной помощи может составлять 10 800 гривен или 14 400 гривен в зависимости от конкретных условий усыновления.

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Важно отметить, что программа денежной помощи не охватывает случаи, когда один из супругов усыновляет ребенка своего супруга.

Программа денежной помощи открыта для четырех категорий участников:

  1. Семьи, усыновившие ребенка с инвалидностью;
  2. Семьи, усыновившие двух и более детей;
  3. Семьи внутриперемещенных лиц;
  4. Семьи, усыновившие ребенка старше 5 лет.

Денежная помощь предоставляется в виде единовременной выплаты. Размер денежной помощи составляет 10800 гривен – в случае усыновления одного ребенка. А также 14400 гривен – в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Сумма выплаты поступает одним платежом.

деньги

Для получения денежной помощи необходимо собрать следующие официальные документы:

  • оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);
  • оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;
  • оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;
  • оригинал заявления законного представителя ребенка;
  • копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей), в случае ID – копия ID;
  • копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страницу паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справку о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);
  • копию РКНУНП заявителя (законного представителя ребенка);
  • копию решения суда об усыновлении ребенка (детей); копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;
  • информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);
  • копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица заявителя (при наличии);
  • отчет о распределении целевой благотворительной помощи; другие документы при необходимости.
  • Для получения денежных выплат нужно зарегистрироваться онлайн:
  • форма для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей);
  • форма для усыновителей.

Для регистрации в Интернете необходимо заполнить соответствующую форму на веб-сайте. После положительного решения о предоставлении помощи представители фонда свяжутся с заявителем для дальнейших действий.

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