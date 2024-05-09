Підготовка насіння гороху до посіву у відкритий ґрунт – це насправді дуже просто та швидко порівняно з вибагливим перцем чи кабачками.

Грунт для насіння гороху повинен бути знезараженим, пухким, аерованим, водопроникним, нейтральної кислотності (рН 6-7).

Спочатку насіння гороху замочують на 1-2 дні в муловій воді (22-25 ° С).

Замочування допоможе відібрати ті насіння гороху, які обов'язково проростуть, і відібрати зіпсовані і втратили схожість, оскільки здорове замочене насіння гороху буде проростати повільно протягом 36 годин.

Папірний рушник або серветка, змочена водою, допоможуть.

Перед посадкою насіння гороху слід продезінфікувати в 2% розчині марганцівки протягом 20 хвилин, щоб захистити їх від хвороб та шкідників.

Висаджувати у відкритий ґрунт горох можна аж до кінця травня.

Можна зробити саморобний грунт суміш для посадки гороху із співвідношенням перегною (або гнилі) 1:1:1, суміші грунту (тобто після осики, дуба, тополі) і мідного піску без глинистих добавок.

Двічі на тиждень обережно розпушуйте поверхню ґрунту для гороху на глибину до 3 мм.

Розсаду гороху, якщо ви вирішили не сіяти його прямо у відкритий ґрунт, через 7-8 днів після посіву бажано удобрювати рідким гуміновим добривом щотижня (хоча це не обов'язково).

Останні новини України:

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.

Як успішно виростити цвітну капусту вдома: головні секрети.

Великий урожай перцю гарантовано: господиня розкрила секрет міцної розсади.