Грунт для насіння гороху повинен бути знезараженим, пухким, аерованим, водопроникним, нейтральної кислотності (рН 6-7).
Спочатку насіння гороху замочують на 1-2 дні в муловій воді (22-25 ° С).
Замочування допоможе відібрати ті насіння гороху, які обов'язково проростуть, і відібрати зіпсовані і втратили схожість, оскільки здорове замочене насіння гороху буде проростати повільно протягом 36 годин.
Папірний рушник або серветка, змочена водою, допоможуть.
Перед посадкою насіння гороху слід продезінфікувати в 2% розчині марганцівки протягом 20 хвилин, щоб захистити їх від хвороб та шкідників.
Висаджувати у відкритий ґрунт горох можна аж до кінця травня.
Можна зробити саморобний грунт суміш для посадки гороху із співвідношенням перегною (або гнилі) 1:1:1, суміші грунту (тобто після осики, дуба, тополі) і мідного піску без глинистих добавок.
Двічі на тиждень обережно розпушуйте поверхню ґрунту для гороху на глибину до 3 мм.
Розсаду гороху, якщо ви вирішили не сіяти його прямо у відкритий ґрунт, через 7-8 днів після посіву бажано удобрювати рідким гуміновим добривом щотижня (хоча це не обов'язково).
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