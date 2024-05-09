Подготовка семян гороха к посеву в открытый грунт - это на самом деле очень просто и быстро по сравнению с привередливым перцем или кабачками.

Почва для семян гороха должна быть обеззараженной, рыхлой, аэрированной, водопроницаемой, нейтральной кислотности (рН 6-7).

Сначала семена гороха замачивают на 1–2 дня в иловой воде (22–25°С).

Замачивание поможет отобрать те семена гороха, которые обязательно прорастут, и отобрать испорченные и потерявшие всхожесть, поскольку здоровые замоченные семена гороха будут прорастать медленно в течение 36 часов.

Бумажное полотенце или салфетка, смоченная водой, помогут.

Перед посадкой семена гороха следует продезинфицировать в 2% растворе марганцовки в течение 20 минут, чтобы защитить их от болезней и вредителей.

Высаживать в открытый грунт горох можно вплоть до конца мая.

Можно сделать самодельную почвосмесь для посадки гороха с соотношением перегноя (или гнили) 1:1:1, смеси почвы (то есть после осины, дуба, тополя) и медного песка без глинистых добавок.

Дважды в неделю осторожно рыхлите поверхность почвы для гороха на глубину до 3 мм.

Рассаду гороха, если вы решили не сеять его прямо в открытый грунт, через 7-8 дней после посева желательно удобрять жидким гуминовым удобрением еженедельно (хотя это не обязательно).

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