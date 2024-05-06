Горох - это растение, которое отлично переносит холод и может быть посеяно в марте или апреле. Его удобно выращивать как в горшках на подоконнике, так и в теплице или открытом грунте.

Дачники обычно начинают сеять горох ранней весной, весь апрель подходит для этого. Оптимальное время для посадки зависит от температуры почвы, которая должна прогреться до +5–8 °C. Согласно народным приметам, лучшее время для посадки гороха - это период цветения мать-и-мачехи.

Семена гороха находятся в стручках, которые называются бобами. Для посева используются два основных вида: сахарный и лущильный. Сахарный горох популярен даже в консервации благодаря своей сладости, его можно употреблять и в виде бобов, и в виде стручков. Лущильный горох жестче и используется для сушки, а затем для приготовления супов и гарниров.

Выбор сорта гороха для посева зависит от времени созревания: раннеспелые созревают за 60 дней, среднеспелые - за 70-75 дней, позднеспелые - за 80 дней. Для успешного роста и урожайности гороха, посадите его на плодородной почве с низким уровнем грунтовых вод и оптимальной кислотностью. Лучше всего сажать горох на возвышенностях или на высоких грядках. Картофель, томаты, баклажаны, кукуруза и кабачки - отличные предшественники для гороха, так как он обогащает почву азотом.

Перед посевом рекомендуется проверить семена на наличие повреждений от насекомых. Затем замочите их на 12 часов и приступайте к посеву. Горох можно высаживать и сухим способом (без замачивания), но только во влажную почву. В открытую почву горох следует высаживать следующим образом:

Посыпьте грядку 1 л древесной золы и щепоткой мочевины, внесите компост. Взрыхлите и разровняйте землю. Сделайте лунки глубиной 3-4 см. Обильно полейте водой. Разложите бобы в лунках на расстоянии 5-6 см друг от друга. Засыпьте грядку землей. Промульчируйте почву для сохранения влаги.

Первые всходы гороха появятся через 2-5 недель, в зависимости от температуры. Для полноценного роста молодым растениям требуется температура не ниже 20°C. Горох достаточно неприхотлив и растет хорошо при различных условиях, но не забывайте о поливе и подкормках для обеспечения его здоровья и роста.

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