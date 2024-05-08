Для того, щоб мати можливість отримати цю грошову допомогу, особа повинна відповідати чотирьом критеріям.

Мешканці Львівської та Рівненської областей, які відповідають певним категоріям, можуть отримати грошову допомогу від УВБК ООН у розмірі 10 800 гривень. Ця грошова допомога надається у формі 3600 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Для того, щоб мати можливість отримати цю грошову допомогу, особа повинна відповідати чотирьом критеріям:

Не отримувати раніше виплати від міжнародних організацій. Мати дохід на одного члена сім'ї, який не перевищує 5400 гривень на місяць. Мати статус внутрішньо переміщених осіб, який був отриманий після 24 лютого 2022 року, або повернутися до свого місця постійного проживання після вимушеного переміщення через військові дії з 24 лютого 2022 року. Мати одну з категорій вразливості, яка включає родини з одним батьком та дітьми до 18 років або особами похилого віку від 55 років, самотніми особами похилого віку або особами з особливими потребами, а також прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Реєстрація для отримання грошової допомоги буде проводитися за наступними адресами:

9 травня, з 09:00 до 15:00, за адресою: м. Рівне, вул. Словацького, 3А;

10 травня, з 11:00 до 16:00, у м. Червоноград Львівської області, вул. Шевченка, 15.

Центр реєстрації на грошову допомогу у Львові розташований за адресою: пл. Маланюка, 2. Графік роботи центру: з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00.

Під час реєстрації на грошову допомогу необхідно, щоб всі члени сім'ї були присутні, за винятком маломобільних осіб, які можуть пред'явити оригінал медичної довідки, що підтверджує їхній стан.

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