Мешканці Львівської та Рівненської областей, які відповідають певним категоріям, можуть отримати грошову допомогу від УВБК ООН у розмірі 10 800 гривень. Ця грошова допомога надається у формі 3600 гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.
Для того, щоб мати можливість отримати цю грошову допомогу, особа повинна відповідати чотирьом критеріям:
- Не отримувати раніше виплати від міжнародних організацій.
- Мати дохід на одного члена сім'ї, який не перевищує 5400 гривень на місяць.
- Мати статус внутрішньо переміщених осіб, який був отриманий після 24 лютого 2022 року, або повернутися до свого місця постійного проживання після вимушеного переміщення через військові дії з 24 лютого 2022 року.
- Мати одну з категорій вразливості, яка включає родини з одним батьком та дітьми до 18 років або особами похилого віку від 55 років, самотніми особами похилого віку або особами з особливими потребами, а також прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Реєстрація для отримання грошової допомоги буде проводитися за наступними адресами:
- 9 травня, з 09:00 до 15:00, за адресою: м. Рівне, вул. Словацького, 3А;
- 10 травня, з 11:00 до 16:00, у м. Червоноград Львівської області, вул. Шевченка, 15.
Центр реєстрації на грошову допомогу у Львові розташований за адресою: пл. Маланюка, 2. Графік роботи центру: з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00.
Під час реєстрації на грошову допомогу необхідно, щоб всі члени сім'ї були присутні, за винятком маломобільних осіб, які можуть пред'явити оригінал медичної довідки, що підтверджує їхній стан.
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