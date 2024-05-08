Для того чтобы иметь возможность получить эту денежную помощь, лицо должно соответствовать четырем критериям.

Жители Львовской и Ровенской областей, отвечающие определенным категориям, могут получить денежную помощь от УВСК ООН в размере 10 800 гривен. Эта денежная помощь предоставляется в форме 3600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Для того чтобы иметь возможность получить эту денежную помощь, лицо должно соответствовать четырем критериям:

Не получать ранее выплаты международных организаций. Иметь доход на одного члена семьи, не превышающего 5400 гривен в месяц. Иметь статус внутренне перемещенных лиц, полученный после 24 февраля 2022 года, или вернуться в свое место постоянного жительства после вынужденного перемещения через военные действия с 24 февраля 2022 года. Иметь одну из категорий уязвимости, которая включает семьи с одним отцом и детьми до 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет, одинокими пожилыми людьми или лицами с особыми потребностями, а также приемные семьи, которые заботятся о детях без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Регистрация для получения денежной помощи будет производиться по следующим адресам:

9 мая, с 09:00 до 15:00, по адресу: г. Ровно, ул. Словацкого, 3А;

10 мая, с 11:00 до 16:00, в г. Червонограде Львовской области, ул. Шевченко, 15.

Центр регистрации на денежную помощь во Львове находится по адресу: пл. Маланюка, 2. График работы центра: с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00.

При регистрации на денежную помощь необходимо, чтобы все члены семьи присутствовали, за исключением маломобильных лиц, которые могут предъявить оригинал медицинской справки, подтверждающей их состояние.

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