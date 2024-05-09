Щоб перевірити, чи бачить ноутбук ваш смартфон через USB, вам потрібно зайти в диспетчер пристроїв і перевірити, чи вказано ваш пристрій під відповідною назвою або вказано з помилкою.

Раніше вважалося, що якщо ви хочете підключити смартфон або планшет до ноутбука, вам потрібно купити спеціальний кабель, а потім годинами возитися з налаштуваннями.

Але зараз ми живемо в золоте століття технологій, коли все, що вам потрібно, це порт USB.

Однак ноутбук може не виявити смартфон через USB-кабель при підключенні, ось, що потрібно зробити?

Насамперед слід відключити USB-кабель і оглянути його на наявність пилу або бруду.

Причиною того, що ноутбук не "бачить" смартфон – може бути проблема з портами. Спробуйте підключити пристрій до порту з іншого боку.

Перевірте роз'єм підключення на смартфоні, чи може він розхитався або пошкоджений.

Наприклад, для послідовного адаптера USB підходящою назвою є «Порти (COM та LPT)» .

Якщо ви вперше підключаєте смартфон до ноутбука, а Windows не може виявити USB-пристрій, ви можете виконати кілька швидких кроків, щоб унеможливити потенційні проблеми.

Відкрийте Диспетчер пристроїв та від'єднайте USB-пристрій від ноутбука.

Зачекайте кілька секунд, а потім знову підключіть смартфон.

При видаленні пристрою ви повинні побачити, як смартфон зникає з диспетчера пристроїв, і він з'явиться знову при повторному підключенні смартфона.

Підключіть USB-пристрій до іншого USB-порту.

Підключіть USB-пристрій до іншого ноутбука.

Оновіть драйвери пристрою USB.

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