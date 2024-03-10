Потеря смартфона может стать настоящим кошмаром, ведь в телефоне могут быть не только ценные фото, видео и чаты, но он также может содержать информацию более конфиденциального характера.

К счастью, существует несколько способов отслеживать ваши устройства, в том числе телефоны.

Как отследить любой телефон или устройство Android:

Лучший и простой способ отслеживать любой телефон Android — использовать встроенные инструменты Google. «Найти мое устройство» — это собственное программное обеспечение Google для отслеживания, и самое приятное в нем то, что оно автоматически включается, когда вы входите в свою учетную запись Google на любом устройстве.

Это означает, что вам не нужно беспокоиться о его настройке, и вы можете просто обратиться к нему при необходимости. Функция «Найти мое устройство» доступна на всех Android-устройствах.

Если вы хотите найти телефон с помощью другого, вам необходимо загрузить приложение «Найти мое устройство» из магазина Google Play. Однако, к счастью, вам не нужно загружать это приложение на устройство, которое вы пытаетесь найти.

Шаг 1. Если вы хотите убедиться, что оно включено, вы можете сделать это, выбрав « Настройки» > «Безопасность и конфиденциальность» > «Найти мое устройство» . Убедитесь, что функция «Найти мое устройство» включена.

Шаг 2. Если вам нужно найти свое устройство, вы можете получить доступ к «Найти мое устройство» через веб-сайт или приложение на другом устройстве.

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