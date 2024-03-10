Используйте это руководство, чтобы настроить и активировать новый iPhone.

Конкретные шаги могут отличаться в зависимости от версии операционной системы телефона, которую вы используете, но основной процесс будет одинаковым.

Как выполнить первоначальную настройку нового iPhone:

Распаковав и зарядив новое устройство iOS, выполните следующие действия, чтобы настроить его и запустить.

Начните с включения вашего iPhone, удерживая кнопку сна/питания в правом верхнем углу или на правом краю, в зависимости от вашей модели. Смахните ползунок вправо, чтобы начать активацию iPhone.

Затем, чтобы настроить новый телефон iPhone - введите некоторую информацию о месте, где вы будете использовать свой iPhone. Это включает в себя выбор языка, который вы хотите отображать на экране, и настройку вашей страны.

Нажмите на язык, который вы хотите использовать в новом телефоне. Затем выберите страну, в которой вы хотите использовать телефон, и нажмите «Далее» , чтобы продолжить.

На этом этапе у вас есть возможность использовать "Быстрый старт".

Чтобы использовать быстрый способ запуска настройки нового телефона, поместите старый iPhone рядом с новым. Вы воспользуетесь камерой нового телефона, чтобы связать их, а затем будете следовать инструкциям, пока не получите сообщение «Завершить на новом iPhone».

Введите пароль вашего текущего телефона на новом телефоне, а затем перейдите к следующему шагу.

Если вы не используете «Быстрый старт», выберите «Настроить вручную» и продолжайте.

Далее вам необходимо подключиться к сети Wi-Fi .

Если поблизости нет сети Wi-Fi, вы также можете использовать сотовые данные.

Нажмите «Далее» , чтобы продолжить.

На вашем iPhone настройте функции безопасности, которые вы хотите включить, включая Touch ID, Face ID и/или пароль.

Затем для настройки нового телефона - войдите в систему, используя свой Apple ID. Если у вас есть идентификатор Apple ID, который вы использовали с предыдущим продуктом Apple, введите его здесь.

Если нет, вам нужно будет создать его. Выберите «Забыли пароль или у вас нет Apple ID?» и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы создать учетную запись, вам нужно будет ввести такую ​​информацию, как ваш день рождения, имя и адрес электронной почты.

Заключительные шаги по настройке нового телефона iPhone включают настройку других дополнительных служб.

Вам не обязательно делать это прямо сейчас (или когда-либо), поэтому вы можете просмотреть их, если хотите, выбрав «Настроить позже» в настройках.

Выберите «Начать» , чтобы завершить настройку телефона.

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