Иногда ваш смартфон без видимых внешне причин отказывается реагировать на звонок, не включает экран или же намертво зависает на стартовом меню. Дело может быть более серьезным и перезагрузка телефона в такой момент только навредит устройству.

При этом перезагрузка может помочь далеко не всегда, лучше всего выключить телефон полностью, чтобы не ухудшить работу устройства. Важно помнить, производители часто рекомендуют перезагружать телефон периодически для его корректной работы – это даст ему работать без перебоев и ошибок.

Если же смартфон завис, выключите его полностью. Удерживайте кнопку питания на несколько секунд, чтобы вызвать меню выключения или перезагрузки. Если это не помогает, попробуйте удерживать кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости.

Иногда приходится прибегать к более сложному шагу – извлечению батареи, но все большее количество смартфонов имеют слитую конструкцию и не дают так просто снять крышку.

После длительного пребывания в выключенном режиме иногда пользователям рекомендуют полностью обновить систему – сбросить настройки устройства до заводских. Однако это лишит вас всех данных на смартфоне, не забывайте о резервном копировании.

Сброс через режим восстановления:

Выключите устройство.

Затем нажмите и удерживайте кнопку громкости и кнопку питания.

В появившемся меню выберите пункт "Настройки" и затем "Форматирование системы".

Перезагрузите устройство и проверьте, исчезла ли проблема.

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