Чтобы проверить, "видит" ли ноутбук ваш смартфон через USB, вам нужно зайти в диспетчер устройств и проверить, указано ли ваше устройство под соответствующим названием или указано с ошибкой.

Раньше считалось, что если вы хотите подключить смартфон или планшет к ноутбуку, вам нужно купить специальный кабель, а затем часами возиться с настройками.

Но сейчас мы живем в золотой век технологий, когда все, что вам нужно, — это порт USB.

Однако, ноутбук может не обнаружить смартфон через USB-кабель при подключении, вот, что нужно сделать?

Первым делом следует отключить USB-кабель и осмотреть его на наличие пыли или грязи.

Причиной того, что ноутбук не "видит" смартфон - может быть проблема с портами. Попробуйте подключить устройство к порту с другой стороны.

Проверьте разъем подключения на смартфоне, может он расшатался или поврежден.

Например, для последовательного адаптера USB подходящим названием является «Порты (COM и LPT)» .

Если вы впервые подключаете смартфон к ноутбуку, а Windows не может обнаружить USB-устройство, вы можете выполнить несколько быстрых шагов, чтобы исключить потенциальные проблемы.

Откройте Диспетчер устройств и отключите USB-устройство от ноутбука.

Подождите несколько секунд, а затем снова подключите смартфон.

При удалении устройства вы должны увидеть, как смартфон исчезает из диспетчера устройств, и оно должно появиться снова при повторном подключении смартфона.

Подключите USB-устройство к другому USB-порту.

Подключите USB-устройство к другому ноутбуку.

Обновите драйверы USB-устройства.

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