Раньше считалось, что если вы хотите подключить смартфон или планшет к ноутбуку, вам нужно купить специальный кабель, а затем часами возиться с настройками.
Но сейчас мы живем в золотой век технологий, когда все, что вам нужно, — это порт USB.
Однако, ноутбук может не обнаружить смартфон через USB-кабель при подключении, вот, что нужно сделать?
Первым делом следует отключить USB-кабель и осмотреть его на наличие пыли или грязи.
Причиной того, что ноутбук не "видит" смартфон - может быть проблема с портами. Попробуйте подключить устройство к порту с другой стороны.
Проверьте разъем подключения на смартфоне, может он расшатался или поврежден.
Например, для последовательного адаптера USB подходящим названием является «Порты (COM и LPT)» .
Если вы впервые подключаете смартфон к ноутбуку, а Windows не может обнаружить USB-устройство, вы можете выполнить несколько быстрых шагов, чтобы исключить потенциальные проблемы.
Откройте Диспетчер устройств и отключите USB-устройство от ноутбука.
Подождите несколько секунд, а затем снова подключите смартфон.
При удалении устройства вы должны увидеть, как смартфон исчезает из диспетчера устройств, и оно должно появиться снова при повторном подключении смартфона.
Подключите USB-устройство к другому USB-порту.
Подключите USB-устройство к другому ноутбуку.
Обновите драйверы USB-устройства.
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