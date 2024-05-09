Якщо з будь-якої причини ви не можете підключити свій телефон Android або iPhone до Інтернету через Wi-Fi або стільникову мережу, не здавайтеся, Ви можете роздати його з ноутбука.
Таким чином, будь-яке дротове з'єднання ноутбука через Ethernet, обмежене Wi-Fi або стільникове з'єднання можна використовувати на iPhone або смартфоні Android.
Рішення з прямим Ethernet дуже зручне, коли у вас є ноутбук, який має підключення до Wi-Fi, що допомагає іншому пристрою, у якого немає інтернету.
Як роздати інтернет із ноутбука за допомогою Ethernet?
1. Підключіть пристрій до хост-ноутбука за допомогою кабелю Ethernet. Якщо на пристрої немає вільного порту Ethernet, використовуйте адаптер USB-Ethernet.
2. Зайдіть в меню "Мережеві підключення" на ноутбуці. Найпростіший спосіб потрапити туди - виконати пошук "Мережеві підключення" в полі пошуку Windows.
3. Клацніть правою кнопкою миші активне підключення до Інтернету ноутбука та виберіть «Властивості».
4. Увімкніть параметр «Дозволити іншим користувачам мережі підключатися» на вкладці ноутбука «Спільний доступ» і виберіть відповідний порт Ethernet у розкривному меню.
Після того, як ви натиснете "ОК", Інтернет повинен надходити на ваш пристрій через порт ноутбука Ethernet.
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