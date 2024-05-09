Отримайте доступ до Інтернету на будь-якому пристрої, підключивши його до ноутбука з Windows, найпростіший спосіб зробити це через пряме з'єднання Ethernet.

Якщо з будь-якої причини ви не можете підключити свій телефон Android або iPhone до Інтернету через Wi-Fi або стільникову мережу, не здавайтеся, Ви можете роздати його з ноутбука.

Таким чином, будь-яке дротове з'єднання ноутбука через Ethernet, обмежене Wi-Fi або стільникове з'єднання можна використовувати на iPhone або смартфоні Android.

Рішення з прямим Ethernet дуже зручне, коли у вас є ноутбук, який має підключення до Wi-Fi, що допомагає іншому пристрою, у якого немає інтернету.

Як роздати інтернет із ноутбука за допомогою Ethernet?

1. Підключіть пристрій до хост-ноутбука за допомогою кабелю Ethernet. Якщо на пристрої немає вільного порту Ethernet, використовуйте адаптер USB-Ethernet.

2. Зайдіть в меню "Мережеві підключення" на ноутбуці. Найпростіший спосіб потрапити туди - виконати пошук "Мережеві підключення" в полі пошуку Windows.

3. Клацніть правою кнопкою миші активне підключення до Інтернету ноутбука та виберіть «Властивості».

4. Увімкніть параметр «Дозволити іншим користувачам мережі підключатися» на вкладці ноутбука «Спільний доступ» і виберіть відповідний порт Ethernet у розкривному меню.

Після того, як ви натиснете "ОК", Інтернет повинен надходити на ваш пристрій через порт ноутбука Ethernet.

Читайте також:

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки

Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми

Що робити, якщо ноутбук завис: головні причини та як діяти.