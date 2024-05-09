Получите доступ к Интернету на любом устройстве, подключив его к ноутбуку с Windows, самый простой способ - сделать это через прямое соединение Ethernet.

Если по какой-либо причине вы не можете подключить свой телефон Android или iPhone к Интернету через Wi-Fi или сотовую сеть, не сдавайтесь, Вы можете раздать его с ноутбука.

Таким образом, любое проводное соединение ноутбука через Ethernet, ограниченное Wi-Fi или сотовое соединение можно использовать на вашем iPhone или смартфоне Android.

Решение с прямым Ethernet очень удобно, когда у вас есть ноутбук, у которого есть подключение к Wi-Fi, помогающее другому устройству, у которого нет интернета.

Как раздать интернет с ноутбука с помощью Ethernet?

1. Подключите свое устройство к хост-ноутбука с помощью кабеля Ethernet. Если ни на одном из устройств нет свободного порта Ethernet, используйте адаптер USB-Ethernet.

2. Зайдите в меню «Сетевые подключения» на ноутбуке. Самый простой способ попасть туда — выполнить поиск «Сетевые подключения» в поле поиска Windows.

3. Щелкните правой кнопкой мыши активное подключение к Интернету ноутбука и выберите «Свойства».

4. Включите параметр «Разрешить другим пользователям сети подключаться» на вкладке ноутбука «Общий доступ» и выберите соответствующий порт Ethernet в раскрывающемся меню.

После того, как вы нажмете «ОК» , Интернет должен поступать на ваше устройство через порт ноутбука Ethernet.

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