Если по какой-либо причине вы не можете подключить свой телефон Android или iPhone к Интернету через Wi-Fi или сотовую сеть, не сдавайтесь, Вы можете раздать его с ноутбука.
Таким образом, любое проводное соединение ноутбука через Ethernet, ограниченное Wi-Fi или сотовое соединение можно использовать на вашем iPhone или смартфоне Android.
Решение с прямым Ethernet очень удобно, когда у вас есть ноутбук, у которого есть подключение к Wi-Fi, помогающее другому устройству, у которого нет интернета.
Как раздать интернет с ноутбука с помощью Ethernet?
1. Подключите свое устройство к хост-ноутбука с помощью кабеля Ethernet. Если ни на одном из устройств нет свободного порта Ethernet, используйте адаптер USB-Ethernet.
2. Зайдите в меню «Сетевые подключения» на ноутбуке. Самый простой способ попасть туда — выполнить поиск «Сетевые подключения» в поле поиска Windows.
3. Щелкните правой кнопкой мыши активное подключение к Интернету ноутбука и выберите «Свойства».
4. Включите параметр «Разрешить другим пользователям сети подключаться» на вкладке ноутбука «Общий доступ» и выберите соответствующий порт Ethernet в раскрывающемся меню.
После того, как вы нажмете «ОК» , Интернет должен поступать на ваше устройство через порт ноутбука Ethernet.
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