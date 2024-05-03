Иногда ноутбук не выключается корректно, и вам нужно выключить его, удерживая кнопку питания, но если этот метод не работает, вы можете попробовать несколько шагов по устранению неполадок.

Если проблема с программным обеспечением не позволяет операционной системе выключить ноутбук, удержание кнопки питания нажатой более четырех секунд обычно приводит к выключению оборудования компьютера, но закрытие программного обеспечения не происходит.

Когда ноутбук снова запустится, операционной системе может потребоваться дополнительное время для восстановления файлов, и она может проверить или порекомендовать проверить диски.

Прежде чем выдергивать вилку или извлекать батарею ноутбука, постарайтесь закрыть как можно больше программ.

Если шнур питания настольного компьютера подключен к панели питания или источнику бесперебойного питания с помощью переключателя, используйте этот переключатель, чтобы выключить питание.

Если он подключен к сетевой розетке, просто быстро выдерните вилку.

Точно так же аккумулятор ноутбука следует извлекать одним плавным движением.

После восстановления питания и перезагрузки ноутбука следует проверить настройки, управляющие работой кнопки питания.

В операционной системе есть настройки, позволяющие настроить действия компьютера при нажатии кнопки питания и закрытии крышки ноутбука.

Настройки BIOS также могут влиять на работу кнопки питания ноутбука. Чтобы изменить настройки BIOS, необходимо нажать клавишу или комбинацию клавиш во время запуска.

В зависимости от BIOS и ноутбука это могут быть «F1», «F2», «DEL» или другие клавиши. На экране может мигать сообщение, указывающее, какую клавишу нажать. После отображения настроек BIOS проверьте каждую страницу на наличие настроек питания.

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