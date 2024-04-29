Здесь собраны самые простые и эффективные советы по обслуживанию ноутбука, которые помогут ускорить его работу.

Уделяйте несколько минут каждую неделю или каждый месяц выполнению нескольких мелких работ, и взамен вы получите ноутбук, который будет работать быстрее.

Их не сложно сделать и они не займут у вас слишком много времени.

Удалите файлы, которые вам не нужны. Ноутбуки работают быстрее, когда на них достаточно места для хранения данных.

Обновите программное обеспечение на ноутбуке. Регулярно обновляйте свою операционную систему, браузер и приложения — в большинстве случаев вам все равно придется это делать, но стоит перепроверить.

Это означает, что у вас всегда будут установлены последние исправления ошибок на ноутбуке и исправления безопасности, а также новейшие функции, которые может предложить Windows или macOS.

Запустите проверку конфиденциальности на ноутбуке. Windows и macOS довольно хорошо справляются с безопасностью и конфиденциальностью, но стоит проверять разрешения на ноутбуке, которые имеют приложения, примерно раз в месяц.

Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках Windows, чтобы просмотреть эти разрешения, или в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках системы macOS.

Обратите особое внимание на программы на ноубуке, которые могут получить доступ к камере и микрофону и определить ваше местоположение.

Наведите порядок в браузере ноутбука. В наши дни многие из нас выполняют большую часть вычислений внутри браузера, и учитывая это, важно также следить за тем, чтобы ваш браузер был в хорошем состоянии.

Частью этого является поддержание актуальности программного обеспечения вашего браузера на ноутбуке

Все современные браузеры дадут вам уведомление, когда появится новая версия, готовая и ожидающая.

Удалите неиспользуемые приложения. Удаление приложений, которые вы не используете, может освободить место для хранения на ноутбуке и сделать операционную систему менее загроможденной.

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