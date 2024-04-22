К сожалению, время работы каждого ноутбука ограничено, и во многих случаях эти устройства отказываются от нас, когда они нам нужны больше всего, например, в середине учебного года.

Но не волнуйтесь, Вы можете уменьшить ущерб до того, как он сломается, есть пять признаков того, что ваш ноутбук не прослужит долго.

Если вы не уронили его или случайно не пролили воду на свое устройство, ноутбуки редко выходят из строя без предупреждения.

Вот пять предупреждающих знаков, которые нельзя игнорировать:

1. Ваш ноутбук начинает тормозить. Компьютеры замедляют работу по множеству причин. Например, возможно, вы не загрузили последнюю версию программного обеспечения вашего устройства. В других случаях ваш ноутбук может работать не так хорошо, как раньше, потому что в вашей памяти слишком много сэкономлено.

Но иногда причина, по которой ваш ноутбук начинает тормозить, заключается в том, что срок его службы приближается к концу.

2. Ваша батарея ноутбука не заряжается так, как раньше. Время автономной работы каждого гаджета сокращается по мере того, как мы со временем используем его все чаще. Хотя такое ухудшение естественно, оно не делает его менее раздражающим.

3. Ваш ноутбук постоянно зависает. Как и при замедлении, ваш компьютер может зависнуть по нескольким причинам. В некоторых случаях ваш ноутбук может перестать работать, потому что используемое вами приложение не отвечает. Кроме того, на вашем устройстве может быть вредоносное ПО.

4. Ваш ноутбук продолжает выключаться. Представьте себе: вы вот-вот закончите презентацию PowerPoint для экзамена на следующей неделе. А потом, как только вы вставите последний слайд, ваш компьютер без предупреждения выключится.

5. Вы не можете обновить программное обеспечение ноутбука до последней версии. Это непростая задача, потому что поначалу вы, вероятно, не заметите разницы в производительности вашего компьютера, если не сможете обновить программное обеспечение.

Однако со временем вы, вероятно, обнаружите, что ваш ноутбук начинает тормозить или что некоторые функции перестают работать.

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