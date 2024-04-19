Если ноутбук перегреется до такой степени, что с ним будет трудно работать и производительность ухудшится, это может стать поводом для серьезного беспокойства.
Причин, по которым ваш ноутбук нагревается, может быть несколько. Во-первых, если ваш ноутбук может находиться в месте с высокой температурой окружающей среды.
В таком случае вполне нормально ожидать перегрева ноутбука. Если вы используете ноутбук в таком месте, где циркуляция воздуха недостаточна, ноутбук подвержен перегреву.
Ноутбук также может перегреться, если внутренние компоненты забиты пылью, что препятствует потоку чистого воздуха а также, если внутренние компоненты охлаждения ноутбука, такие как радиатор или охлаждающие вентиляторы, неисправны.
Наиболее распространенные способы решения проблем с перегревом ноутбука:
Удалите пыль с ноутбука для эффективного воздушного потока, также проверьте на износ.
Обязательно используйте оригинальное или сертифицированное зарядное устройство для ноутбука.
- Предотвратите автоматический запуск ненужных приложений и процессов.
- Используйте охлаждающую подставку для ноутбука.
- Держите комнату прохладнее.
- Обновить настройки BIOS.
- Запустите меню устранения неполадок питания.
- Изменить план электропитания.
- Замените термопасту процессора.
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