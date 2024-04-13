Если ваш ноутбук начал тормозить, вы не единственный человек на планете, который столкнулся с этой проблемой, поскольку это довольно распространенный сценарий.

Как ускорить работу ноутбука?

Удалите ненужный мусор. Если на вашем ноутбуке слишком много мусора (файлы кэша, временные файлы, неиспользуемые файлы, история браузера и т. д.), ваш ноутбук обязательно будет работать медленно, поскольку мусор накапливается.

2. Очистите жесткий диск ноутбука. Когда собственный жесткий диск вашего ноутбука заполнен, это, скорее всего, замедлит работу, поскольку операционной системе не хватает места для нормальной работы.

3. Остановите фоновую деятельность. Чаще всего медленный ноутбук является результатом одновременного выполнения слишком большого количества программ или действий, которые отнимают много вычислительной мощности и памяти и, следовательно, замедляют его работу.

4. Очистите автозагрузку Windows. Запускаемые приложения и программы, хотя иногда и полезны, почти всегда слишком требовательны к ресурсам ноутбука. Если вы можете определить некоторые процессы запуска, которые вы считаете ненужными, мы советуем вам остановить такие задачи, поскольку это поможет вам решить проблему с медленным ноутбуком.

5. Сканирование на наличие вредоносных программ и вирусов. Ноутбуки подвержены заражению вредоносными программами и вирусами, которые отрицательно влияют на их производительность.

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