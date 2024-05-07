В Україні тарифи на доставку газу залежать від багатьох факторів, включно з регіоном проживання споживача, теж стосується і води.

Проблематика зростання комунальних тарифів в Україні залишається на порядку дня, існує ймовірність, що вартість світла та води зросте до кінця 2024 року. Однак не всі тарифи зазнають змін у цьому році.

Зокрема, вартість газу залишиться незмінною, оскільки "Нафтогаз" продовжив дію фіксованого тарифу на наступний рік. Цей тариф становить 7 гривень 96 копійок за кубометр, згідно з мораторієм на підняття цін.

Таким чином, фіксований тариф на газ залишиться дійсним до 30 квітня 2025 року. Інші газопостачальні компанії також утримались від змін у своїх річних тарифах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні у кінці квітня оголосив, що ціни на гарячу воду та опалення не зростуть до кінця війни. Він наголосив, що на час воєнних дій українці не будуть обтяжені новими тарифами на ці комунальні послуги.

"Такі тарифи як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця військових дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковий тягар", — сказав Шмигаль.

Тим не менш, зростання вартості електроенергії через дефіцит, викликаний ракетними атаками росії, залишається ймовірним. Очікується, що влітку тариф на електрику може зрости з 2,68 грн за кВт до 3,50 грн за кВт. Володимир Омельченко, директор програми з енергетики Центру Разумкова, вважає, що адекватний тариф міг би скласти близько 6 грн за кВт.

Джерело: Телеграф.

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