В Украине тарифы на доставку газа зависят от многих факторов, включая регион проживания потребителя, также касается и воды.

Проблематика роста коммунальных тарифов в Украине остается на повестке дня, есть вероятность, что стоимость света и воды вырастет до конца 2024 года. Однако не все тарифы претерпевают изменения в этом году.

В частности, стоимость газа останется неизменной, поскольку "Нефтегаз" продлил действие фиксированного тарифа на следующий год. Этот тариф составляет 7 гривен 96 копеек за кубометр, согласно мораторию на повышение цен.

Таким образом, фиксированный тариф на газ останется действительным до 30 апреля 2025 года. Другие газоснабжающие компании также удержались от изменений в своих годовых тарифах.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании в конце апреля объявил, что цены на горячую воду и отопление не возрастут до конца войны. Он подчеркнул, что во время военных действий украинцы не будут обременены новыми тарифами на эти коммунальные услуги.

"Такие тарифы как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", — сказал Шмигаль.

Тем не менее, рост стоимости электроэнергии из-за дефицита, вызванного ракетными атаками россии, остается вероятным. Ожидается, что летом тариф на электричество может вырасти с 2,68 за кВт до 3,50 за кВт. Владимир Омельченко, директор программы по энергетике Центра Разумкова, считает, что адекватный тариф мог бы составить около 6 грн за кВт.

Источник: Телеграф.

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Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.