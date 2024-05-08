За даними Карпатського центру полінгових досліджень, середня вартість набору продуктів для бограча у квітні становила 785 гривень, а у травні вже менша.

Травневі ціни на продукти в Україні знизились, що відображено у зменшенні "Індексу бограча". Ціна на цю закарпатську страву зменшилася на майже 2% за місяць.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Карпатським центром полінгових досліджень.

За даними Карпатського центру полінгових досліджень, середня вартість набору продуктів для бограча в квітні становила 785 гривень, а в травні вже 770 гривень, тобто вартість знизилася на 15 гривень або 1,9%.

Найбільшу частку витрат на бограч займає м'ясо (24%) та паприка (22%), а на третьому місці — помідори (13%). Зниження цін на овочі пов'язане з їх сезонністю, адже багато з них ще не зібрані в полі.

Такий спосіб вимірювання споживацьких цін у Карпатському центрі полінгових досліджень називають універсальним узагальненням продукту народного господарства. Експерти стверджують, що "Індекс бограчу" найнаочніше оцінює купівельну спроможність з двох причин, оскільки цю страву готують у всіх регіонах Закарпаття.

Варто відзначити, що тим часом ціни бананів в Україні швидко зросла, перевищивши торішній рекорд і досягнувши 49,8 гривень за кілограм. У супермаркетах ці фрукти вже продаються за близько 70 гривень за кілограм. Причиною такого зростання є кліматичні зміни, які зменшують обсяги виробництва бананів у Центральній Америці, а також високі ціни на яблука, що спонукають до підвищення цін на банани в регіоні.

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