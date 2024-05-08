По данным Карпатского центра полинговых исследований, средняя стоимость набора продуктов для бограча в апреле составила 785 гривен, а в мае уже меньше.

Майские цены на продукты в Украине снизились, что отражено в уменьшении Индекса бограча. Цена на это закарпатское блюдо уменьшилась почти на 2% в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Карпатским центром полинговых исследований.

По данным Карпатского центра полинговых исследований, средняя стоимость набора продуктов для бограча в апреле составила 785 гривен, а в мае уже 770 гривен, то есть стоимость снизилась на 15 или 1,9%.

Наибольшую часть расходов на бограч занимает мясо (24%) и паприка (22%), а на третьем месте — помидоры (13%). Снижение цен на овощи связано с их сезонностью, ведь многие еще не собраны в поле.

Такой способ измерения потребительских цен в Карпатском центре полинговых исследований называют универсальным обобщением продукта народного хозяйства. Эксперты утверждают, что "Индекс бограчу" нагляднее всего оценивает покупательную способность по двум причинам, поскольку это блюдо готовят во всех регионах Закарпатья.

Стоит отметить, что в это время цены бананов в Украине быстро выросли, превысив прошлогодний рекорд и достигнув 49,8 гривен за килограмм. В супермаркетах эти фрукты уже продаются около 70 гривен за килограмм. Причиной такого роста являются климатические изменения, которые уменьшают объем производства бананов в Центральной Америке, а также высокие цены на яблоки, побуждающие к повышению цен на бананы в регионе.

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