Зараз тариф на електроенергію встановлено на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину, але його доведеться збільшувати.

Росія продовжує свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити населення доступу до світла, зв'язку та опалення.

Під час телемарафону голова Держенергонагляду Руслан Слободян зазначив, що унаслідок російських обстрілів енергетична система країни зазнала значних ушкоджень. За попередніми оцінками, збитки становлять понад 1 мільярд доларів. Ці збитки доведеться покрити підвищенням тарифу.

Наразі ще не визначено, звідки будуть взяті кошти на покриття цих збитків, оскільки вони не компенсуються за рахунок тарифів або міжнародної допомоги.

За інформацією Руслана Слободяна, внаслідок атак було пошкоджено 7 гігаватів генераційних потужностей. Енергетики змушені працювати безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу енергооб'єктів.

Процес відновлення може затягнутись, адже виготовлення необхідного обладнання займає близько року. Голова Держенергонагляду також попереджає, що ремонтні роботи можуть продовжитися і після наступного опалювального сезону. Додаткові складнощі викликані обмеженими фінансовими ресурсами.

Зараз тариф на електроенергію складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Руслан Слободян заявив, що цей тариф можуть підвищити через нестачу ресурсів для відновлення енергосистеми.

Національний банк України раніше передбачав поступове збільшення тарифу, і, можливо, перший етап підвищення відбудеться влітку.

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