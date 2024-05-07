Сейчас тариф на электроэнергию установлен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час, но его придется увеличивать.

Россия продолжает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить население доступа к свету, связи и отоплению.

Во время телемарафона председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что в результате российских обстрелов энергетическая система страны получила значительные повреждения. По предварительным оценкам, ущерб составляет более 1 миллиарда долларов. Эти убытки придется покрыть повышением тарифа.

Пока еще не определено, откуда будут взяты средства на покрытие этих убытков, поскольку они не компенсируются за счет тарифов или международной помощи.

По информации Руслана Слободяна, в результате атак было повреждено 7 гигаваттов генерационных мощностей. Энергетики вынуждены работать непрерывно, чтобы как можно скорее возобновить работу энергообъектов.

Процесс восстановления может затянуться, ведь изготовление необходимого оборудования занимает около года. Глава Госэнергонадзора также предупреждает, что ремонтные работы могут продолжиться и после следующего отопительного сезона. Дополнительные сложности вызваны ограниченными финансовыми ресурсами.

Сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Руслан Слободян заявил, что этот тариф могут повыситься из-за нехватки ресурсов для восстановления энергосистемы.

Национальный банк Украины ранее предусматривал постепенное увеличение тарифа и, возможно, первый этап повышения состоится летом.

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Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.