Пенсійний фонд України інформує про нову можливість спрощеного оформлення субсидій через експериментальний проєкт, що дозволяє подавати заяву швидко. Про це детальніше повідомляють у Пенсійному фонді.

оформлення субсидії, ПФУ

Це можна зробити використовуючи наступні електронні ресурси:

  • Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • Мобільний додаток Пенсійного фонду;
  • Державний портал "Дія".

Також залишається можливість подання заяв на субсидію у традиційній паперовій формі:

  • Відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду;
  • Звернувшись до посадових осіб виконавчих органів місцевих рад;
  • Відправивши заяву поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.

оформлення субсидії, ПФУ

У заяві для оформлення субсидії важливо вказати наступну інформацію:

  • Прізвище, ім'я та по батькові заявника.
  • Серію і номер паспорта.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та всіх членів його домогосподарства.
  • Адресу та рахунок в банку для отримання виплати у форматі ІВАN.
  • Підпис на спрощеній заяві (у випадку її подання через електронні засоби – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Необхідна інша інформація буде отримана Пенсійним фондом України з державних реєстрів. На підставі цих даних приймається рішення про розгляд заяви.

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