В Пенсійному фонді наголосили, що залишається чинним раніше визначений механізм оформлення субсидії, але запущено експериментальний спроощений проект.

Пенсійний фонд України інформує про нову можливість спрощеного оформлення субсидій через експериментальний проєкт, що дозволяє подавати заяву швидко. Про це детальніше повідомляють у Пенсійному фонді.

Це можна зробити використовуючи наступні електронні ресурси:

Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

Мобільний додаток Пенсійного фонду;

Державний портал "Дія".

Також залишається можливість подання заяв на субсидію у традиційній паперовій формі:

Відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду;

Звернувшись до посадових осіб виконавчих органів місцевих рад;

Відправивши заяву поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.

У заяві для оформлення субсидії важливо вказати наступну інформацію:

Прізвище, ім'я та по батькові заявника.

Серію і номер паспорта.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та всіх членів його домогосподарства.

Адресу та рахунок в банку для отримання виплати у форматі ІВАN.

Підпис на спрощеній заяві (у випадку її подання через електронні засоби – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Необхідна інша інформація буде отримана Пенсійним фондом України з державних реєстрів. На підставі цих даних приймається рішення про розгляд заяви.

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