Пенсійний фонд України інформує про нову можливість спрощеного оформлення субсидій через експериментальний проєкт, що дозволяє подавати заяву швидко. Про це детальніше повідомляють у Пенсійному фонді.
Це можна зробити використовуючи наступні електронні ресурси:
- Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- Мобільний додаток Пенсійного фонду;
- Державний портал "Дія".
Також залишається можливість подання заяв на субсидію у традиційній паперовій формі:
- Відвідуючи сервісний центр Пенсійного фонду;
- Звернувшись до посадових осіб виконавчих органів місцевих рад;
- Відправивши заяву поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.
У заяві для оформлення субсидії важливо вказати наступну інформацію:
- Прізвище, ім'я та по батькові заявника.
- Серію і номер паспорта.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та всіх членів його домогосподарства.
- Адресу та рахунок в банку для отримання виплати у форматі ІВАN.
- Підпис на спрощеній заяві (у випадку її подання через електронні засоби – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).
Необхідна інша інформація буде отримана Пенсійним фондом України з державних реєстрів. На підставі цих даних приймається рішення про розгляд заяви.
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