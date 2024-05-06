В Пенсионном фонде подчеркнули, что остается в силе ранее определенный механизм оформления субсидии, но запущен экспериментальный упрощенный проект.

Пенсионный фонд Украины информирует о новой возможности упрощенного оформления субсидий через экспериментальный проект, позволяющий подавать заявление быстро. Об этом подробнее сообщают в Пенсионном фонде.

Это можно сделать, используя следующие электронные ресурсы:

Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

Мобильное приложение Пенсионного фонда;

Государственный портал "Действие".

Также остается возможность подачи заявлений на субсидию в традиционной бумажной форме:

Посещая сервисный центр Пенсионного фонда;

Обратившись к должностным лицам исполнительных органов местных советов;

Отправив заявление по почте в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда.

В заявлении для оформления субсидии важно указать следующую информацию:

Фамилия, имя и отчество заявителя.

Серия и номер паспорта.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и всех членов его домохозяйства.

Адрес и счет в банке для получения выплаты в формате ИВАN.

Подпись на упрощенном заявлении (в случае его подачи через электронные средства – с помощью квалифицированной электронной подписи).

Необходимая другая информация будет получена Пенсионным фондом Украины из государственных реестров. На основании данных принимается решение о рассмотрении заявления.

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