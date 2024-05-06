Пенсионный фонд Украины информирует о новой возможности упрощенного оформления субсидий через экспериментальный проект, позволяющий подавать заявление быстро. Об этом подробнее сообщают в Пенсионном фонде.
Это можно сделать, используя следующие электронные ресурсы:
- Вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;
- Мобильное приложение Пенсионного фонда;
- Государственный портал "Действие".
Также остается возможность подачи заявлений на субсидию в традиционной бумажной форме:
- Посещая сервисный центр Пенсионного фонда;
- Обратившись к должностным лицам исполнительных органов местных советов;
- Отправив заявление по почте в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда.
В заявлении для оформления субсидии важно указать следующую информацию:
- Фамилия, имя и отчество заявителя.
- Серия и номер паспорта.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и всех членов его домохозяйства.
- Адрес и счет в банке для получения выплаты в формате ИВАN.
- Подпись на упрощенном заявлении (в случае его подачи через электронные средства – с помощью квалифицированной электронной подписи).
Необходимая другая информация будет получена Пенсионным фондом Украины из государственных реестров. На основании данных принимается решение о рассмотрении заявления.
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