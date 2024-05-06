Травневі ціни на продукти зазнають змін, частина популярних товарів в українських магазниах почне дорожчати, а інша буде дешевшати.

Ціни на деякі продукти вже підвищилися на початку травня, і до кінця місяця очікується зміна цін на фрукти та овочі. За прогнозами головного наукового співробітника відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Інни Сало, деякі продукти помітно подорожчають, тоді як інші можуть знизити свою вартість.

За прогнозами фахівця, вартість яблук може зроснути до 27 гривень за кілограм, а винограду - до 285 гривень. Очікується, що ціни на апельсини піднімуться до 75 гривень, на лимони - до 57 гривень, на банани - до 70 гривень, а на мандарини - до 77 гривень.

Протилежно, ціни на овочі для борщу можуть знизитися через збільшення їхньої пропозиції. Згідно з прогнозами Інни Сало, зміни в цінах можуть становити таке:

капуста білокачанна може впасти до 14 гривень за кілограм (-1,3%);

буряк може коштувати до 25 гривень за кілограм (-7%);

морква може впасти до 14 гривень за кілограм (-5%);

цибуля може коштувати до 15 гривень за кілограм (-4%);

картопля може впасти до 25 гривень за кілограм (-4%);

ціна на молоду капусту може знизитися до 45 гривень.

Нагадаємо, водночас інфляція може прискоритися через зростання курсу долара. Якщо він коштуватиме дорожче за 40 гривень, ціни на імпортні товари відреагують відчутним підвищенням.

Джерело: 24 Канал.

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