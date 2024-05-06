Майские цены на продукты претерпевают изменения, часть популярных товаров в украинских магазинах начнет дорожать, а другая будет дешеветь.

Цены на некоторые продукты уже повысились в начале мая и к концу месяца ожидается изменение цен на фрукты и овощи. По прогнозам главного научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Института аграрной экономики Инны Сало некоторые продукты заметно подорожают, тогда как другие могут снизить свою стоимость.

По прогнозам специалиста, стоимость яблок может вырастить до 27 гривен за килограмм, а винограда – до 285 гривен. Ожидается, что цены на апельсины поднимутся до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, а на мандарины – до 77 гривен.

Напротив, цены на овощи для борща могут снизиться из-за увеличения их предложения. Согласно прогнозам Инны Сало, изменения в ценах могут составлять следующее:

капуста белокочанная может упасть до 14 гривен за килограмм (-1,3%);

свекла может стоить до 25 гривен за килограмм (-7%);

морковь может упасть до 14 гривен за килограмм (-5%);

лук может стоить до 15 гривен за килограмм (-4%);

картофель может упасть до 25 гривен за килограмм (-4%);

цена на молодую капусту может снизиться до 45 гривен.

Напомним, в то же время инфляция может ускориться из-за роста курса доллара. Если он будет стоить дороже 40 гривен, цены на импортные товары отреагируют ощутимым повышением.

Источник: 24 Канал.

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