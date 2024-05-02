Ціни на банани в Україні встановили новий рекорд, що перевищує минулорічні показники. В роздрібних мережах ціна на цей фрукт досягла ще більшого рекорду.

Основними чинниками, що спричинили стрибок вартості, є кліматичні зміни, які впливають на виробництво в Центральній Америці, а також збільшення цін на яблука, що також підштовхує ціни на банани у вгору.

Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, акцентує увагу на двох головних причинах цього явища для ринків Східної Європи. Він наголошує на критичному впливі кліматичних змін на обсяги виробництва бананів, що становить серйозний виклик для індустрії та подальшого збільшення ціни.

Зростання попиту на банани з Еквадору, який є основним постачальником цього продукту для України та сусідніх країн, стає однією з причин підвищення цін. Також на зростання вартості бананів впливають високі ціни на яблука, які спонукають торговців на оптових і роздрібних ринках піднімати ціни.

В Україні спостерігається стрімке зростання гуртових цін на банани, які сягнули рекордної позначки у 49,80 грн за кілограм, перевищивши торішні. Зазвичай, ціни на банани у країні були нижчі, однак через військові дії росії та блокування портів, сталося значне подорожчання цього фрукту на внутрішньому ринку, оскільки довозити його доводиться з інших країн.

У цей час у торговельних мережах виставили ціни на рівні 69,5-72,90 грн/кг.

Джерело: EastFruit.

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