Для отримання грошової допомоги від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка" заявники мають надати необхідний пакет документів.

Частина українських громадян тепер має можливість отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". Ця допомога призначена для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та усиновлювачів.

Розмір грошової допомоги становить 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців, загалом 10800 гривень на кожну дитину. Гроші перераховуються на банківський рахунок заявника (законного представника дитини) трьома платежами.

Грошова допомога надається виключно жителям 14 областей: Закарпатської; Івано-Франківської; Львівської; Київської; Чернігівської; Чернівецької; Полтавської; Харківської; Миколаївської; Дніпропетровської; Запорізької; Херсонської; Сумської; Одеської.

Для отримання грошової допомоги від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка" заявники повинні подати наступний пакет документів:

Оригінали згод на обробку персональних даних: Заявника (законного представника дитини).

Дитини/дітей, які перебувають у сімейних формах виховання (ПС, ДБСТ, у сім'ях опікунів). Оригінал заяви від законного представника дитини. Документи для ідентифікації та підтвердження місця проживання: Копію паспорта заявника або ID-картки.

Документ, що підтверджує місце проживання заявника (довідку про реєстрацію місця проживання або відповідну сторінку старого зразка паспорта). Копії наступних документів: РКНОПП заявника.

Довідки про статус внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Документи, що свідчать про створення ПС, ДБСТ або про влаштування дитини до таких установ. Для опікунів — рішення суду чи відповідних органів.

Свідоцтва про народження дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році. Банківські реквізити заявника. Звіт про використання цільової благодійної допомоги. Інші документи за потребою.

Окремо, участь у програмі можуть взяти сім'ї, які усиновили дитину або дітей з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року, зокрема:

Усиновлення дітей з інвалідністю.

Усиновлення двох і більше дітей.

Усиновлення внутрішньо переміщеними особами.

Усиновлення дітей старше 5 років на момент усиновлення.

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