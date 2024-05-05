Часть украинских граждан теперь имеет возможность получить новую денежную помощь от благотворительного фонда "СОС Детские поселки". Эта помощь предназначена для приемных семей, детских домов семейного типа, опекунов и усыновителей.

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Размер денежной помощи составляет 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев, всего 10800 гривен на каждого ребенка. Деньги перечисляются на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежами.

Денежная помощь предоставляется исключительно жителям 14 областей: Закарпатской; Ивано-Франковской; Львовской; Киевской; Черниговской; Черновицкой; Полтавской; Харьковской; Николаевской; Днепропетровской; Запорожской; Херсонской; Сумской; Одесской.

Для получения денежной помощи от благотворительного фонда "СОС Детские Городки" заявители должны подать следующий пакет документов:

  1. Оригиналы согласий на обработку персональных данных:

    • Заявитель (законный представитель ребенка).
    • Ребенка/детей, которые находятся в семейных формах воспитания (ПС, ДБСТ, в семьях опекунов).

  2. Подлинник заявления от законного представителя ребенка.

  3. Документы для идентификации и подтверждения места жительства:

    • Копия паспорта заявителя или ID-карты.
    • Документ, подтверждающий место жительства заявителя (справку о регистрации места жительства или соответствующую страницу старого образца паспорта).

  4. Копии следующих документов:

    • РКНОПП заявителя.
    • Справка о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии).
    • Документы, свидетельствующие о создании ПС, ДБСТ или об устройстве ребенка в такие учреждения. Для опекунов – решение суда или соответствующих органов.
    • Свидетельства о рождении детей, устроенных в семейных формах в 2024 году.

  5. Банковские реквизиты заявителя.

  6. Отчет об использовании целевой благотворительной помощи.

  7. Остальные документы по необходимости.

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Отдельно, участие в программе могут принять семьи, усыновившие ребенка или детей с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года, в частности:

  • Усыновление детей с инвалидностью.
  • Усыновление двух и более детей.
  • Усыновление внутриперемещенными лицами.
  • Усыновление детей старше 5 лет на момент усыновления.

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