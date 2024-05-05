Для получения денежной помощи от благотворительного фонда "СОС Детские Городки" заявители должны подать необходимый пакет документов.

Часть украинских граждан теперь имеет возможность получить новую денежную помощь от благотворительного фонда "СОС Детские поселки". Эта помощь предназначена для приемных семей, детских домов семейного типа, опекунов и усыновителей.

Размер денежной помощи составляет 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев, всего 10800 гривен на каждого ребенка. Деньги перечисляются на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежами.

Денежная помощь предоставляется исключительно жителям 14 областей: Закарпатской; Ивано-Франковской; Львовской; Киевской; Черниговской; Черновицкой; Полтавской; Харьковской; Николаевской; Днепропетровской; Запорожской; Херсонской; Сумской; Одесской.

Для получения денежной помощи от благотворительного фонда "СОС Детские Городки" заявители должны подать следующий пакет документов:

Оригиналы согласий на обработку персональных данных: Заявитель (законный представитель ребенка).

Ребенка/детей, которые находятся в семейных формах воспитания (ПС, ДБСТ, в семьях опекунов). Подлинник заявления от законного представителя ребенка. Документы для идентификации и подтверждения места жительства: Копия паспорта заявителя или ID-карты.

Документ, подтверждающий место жительства заявителя (справку о регистрации места жительства или соответствующую страницу старого образца паспорта). Копии следующих документов: РКНОПП заявителя.

Справка о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии).

Документы, свидетельствующие о создании ПС, ДБСТ или об устройстве ребенка в такие учреждения. Для опекунов – решение суда или соответствующих органов.

Свидетельства о рождении детей, устроенных в семейных формах в 2024 году. Банковские реквизиты заявителя. Отчет об использовании целевой благотворительной помощи. Остальные документы по необходимости.

Отдельно, участие в программе могут принять семьи, усыновившие ребенка или детей с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года, в частности:

Усыновление детей с инвалидностью.

Усыновление двух и более детей.

Усыновление внутриперемещенными лицами.

Усыновление детей старше 5 лет на момент усыновления.

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