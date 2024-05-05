Часть украинских граждан теперь имеет возможность получить новую денежную помощь от благотворительного фонда "СОС Детские поселки". Эта помощь предназначена для приемных семей, детских домов семейного типа, опекунов и усыновителей.
Размер денежной помощи составляет 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев, всего 10800 гривен на каждого ребенка. Деньги перечисляются на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежами.
Денежная помощь предоставляется исключительно жителям 14 областей: Закарпатской; Ивано-Франковской; Львовской; Киевской; Черниговской; Черновицкой; Полтавской; Харьковской; Николаевской; Днепропетровской; Запорожской; Херсонской; Сумской; Одесской.
Для получения денежной помощи от благотворительного фонда "СОС Детские Городки" заявители должны подать следующий пакет документов:
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Оригиналы согласий на обработку персональных данных:
- Заявитель (законный представитель ребенка).
- Ребенка/детей, которые находятся в семейных формах воспитания (ПС, ДБСТ, в семьях опекунов).
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Подлинник заявления от законного представителя ребенка.
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Документы для идентификации и подтверждения места жительства:
- Копия паспорта заявителя или ID-карты.
- Документ, подтверждающий место жительства заявителя (справку о регистрации места жительства или соответствующую страницу старого образца паспорта).
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Копии следующих документов:
- РКНОПП заявителя.
- Справка о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии).
- Документы, свидетельствующие о создании ПС, ДБСТ или об устройстве ребенка в такие учреждения. Для опекунов – решение суда или соответствующих органов.
- Свидетельства о рождении детей, устроенных в семейных формах в 2024 году.
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Банковские реквизиты заявителя.
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Отчет об использовании целевой благотворительной помощи.
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Остальные документы по необходимости.
Отдельно, участие в программе могут принять семьи, усыновившие ребенка или детей с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года, в частности:
- Усыновление детей с инвалидностью.
- Усыновление двух и более детей.
- Усыновление внутриперемещенными лицами.
- Усыновление детей старше 5 лет на момент усыновления.
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