Найнижчі тарифи на воду зараз спостерігаються в Харківській області, а найвищі — у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Тарифи на водопостачання трохи коливаються в кожному регіоні, змінюючись від 24,52 до 45,97 гривень. Хоча влада попереджає про можливе зростання цін, наразі в більшості областей вони залишаються незмінними. Про це йдеться в Мінфін.

Серед регіонів з найнижчими тарифами виділяється Харківська область, тоді як найвищі ціни спостерігаються в Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Проте деякі постачальники вже здійснили підвищення вартості своїх послуг.

У "Львівводоканалі" сталося підвищення абонентської плати за водопостачання. Для мешканців без комерційних лічильників ціна зросла на 38%, склавши 19,63 гривні. У той час, у будинках із встановленими лічильниками тариф збільшився на 6% до 31,15 гривні.

Крім того, ціни на водовідведення також піднялися. Для споживачів без лічильника тариф становить тепер 39,26 гривні, в той час як для тих, хто користується лічильниками, вартість піднялася до 50,78 гривні.

На початку 2024 року в Нововолинську та в "Бориспільводоканалі" також було прийнято рішення про підвищення тарифів на воду. Влітку 2023 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, намагалася збільшити тарифи на воду.

Заплановане підвищення торкнулося 34 водоканалів з 1 липня, пропонуючи зростання тарифів в середньому на 32%. Проте це рішення було скасовано після того, як вище керівництво країни оцінило його як непрофесійний.

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