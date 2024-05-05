Самые низкие тарифы на воду сейчас наблюдаются в Харьковской области, а самые высокие – в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Тарифы на водоснабжение несколько колеблются в каждом регионе, меняясь от 24,52 до 45,97 грн. Хотя власти предупреждают о возможном росте цен, сейчас в большинстве областей они остаются неизменными. Об этом говорится в Минфине.

Среди регионов с низкими тарифами выделяется Харьковская область, в то время как самые высокие цены наблюдаются в Днепропетровской и Кировоградской областях. Однако некоторые поставщики уже повышали стоимость своих услуг.

Во "Львовводоканале" произошло повышение абонентской платы за водоснабжение. Для жильцов без коммерческих счетчиков цена выросла на 38%, составив 19,63 гривны. В то время в домах с установленными счетчиками тариф увеличился на 6% до 31,15 гривны.

Кроме того, цены на водоотвод также поднялись. Для потребителей без счетчика тариф составляет теперь 39,26 грн., в то время как для тех, кто пользуется счетчиками, стоимость поднялась до 50,78 грн.

В начале 2024 года в Нововолынске и "Бориспольводоканале" также было принято решение о повышении тарифов на воду. Летом 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, пыталась увеличить тарифы на воду.

Планируемое повышение коснулось 34 водоканалов с 1 июля, предлагая рост тарифов в среднем на 32%. Однако это решение было отменено после того, как высшее руководство страны оценило его как непрофессиональное.

Последние новости в Украине:

Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.