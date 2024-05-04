За даними аналітиків, на формування ціни популярного фрукту в українських магазинах впливають кілька важливих факторів.

Протягом другого року поспіль ціни на банани у весняний період досягають рекордних значень. Цього року ціни на цей фрукт трохи вищі, ніж минулого року, але вони значно впливають на споживання.

За даними аналітиків, на формування ціни впливають кілька факторів.

Як пояснив економіст Андрій Ярмак, можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року.

Перша причина – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани.

В Україні гуртова ціна на 1 кг бананів досягла $1,26 долара (за середнім курсом від 39,5 до 49,77 гривень США за кілограм), що перевищує минулорічний рекорд у $1,23 (за середнім курсом від 39,5 до 48,58 гривень) за кілограм.

Звичайно, Україна має найнижчі ціни на банани у всій Східній Європі, проте постачання через деякі порти було заблоковано у зв'язку з розпочатою Росією війною, що суттєво вплинуло на ціни. Роздрібні ціни на банани в Україні становлять від $1,7 до 1,8 за кілограм (за середнім курсом від 39,5 до 71,1 гривень). За даними Міністерства фінансів, середня ціна на банани складає 69,77 гривень.

Джерело: EastFruit.

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