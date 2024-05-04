По данным аналитиков, на формирование цены популярного фрукта в украинских магазинах, влияют несколько важных факторов.

В течение второго года цены на бананы в весенний период достигают рекордных значений. В этом году цены на этот фрукт несколько выше, чем в прошлом году, но они оказывают значительное влияние на потребление.

По данным аналитиков, на формирование цены влияют несколько факторов.

Как пояснил экономист Андрей Ярмак, можно отметить две главные причины роста цен на бананы в Восточной Европе в этом году.

Первая причина – это климатические изменения, которые негативно влияют на объемы производства этих фруктов в странах Центральной Америки. Как следствие, спрос на бананы из Эквадора, являющегося основным поставщиком банана в Украину и другие страны региона, резко возрос, что привело к росту цен в Эквадоре. Вторая причина – это сравнительно высокие цены на яблоки, что позволяет розничной и оптовой торговле повышать и цены на бананы.

В Украине оптовая цена на 1 кг бананов достигла $1,26 доллара (по среднему курсу от 39,5 до 49,77 гривен США за килограмм), что превышает прошлогодний рекорд в $1,23 (по среднему курсу от 39,5 до 48, 58 гривен) за килограмм.

Конечно, у Украины самые низкие цены на бананы во всей Восточной Европе, однако поставки через некоторые порты были заблокированы в связи с начавшейся Россией войной, что существенно повлияло на цены. Розничные цены на бананы в Украине составляют от $1,7 до 1,8 за килограмм (по среднему курсу от 39,5 до 71,1 гривен). По данным Министерства финансов, средняя цена на бананы составляет 69,77 грн.

Источник: EastFruit.

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