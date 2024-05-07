Можливість збирати ароматні, стиглі, вирощені в домашніх умовах помідори – одна з головних причин мати літній садок.

Але що, якщо вам не вистачає місця в саду чи, можливо, у вас навіть немає двору?

Скористайтеся горщиками!

Горщик з помідорами знадобиться якнайбільше сонця, не менше 6-8 годин на день. Хороша особливість вирощування помідорів у контейнерах полягає в тому, що ви можете переміщати рослину, щоб використовувати сонячні місця.

Грунт для помідорів у горщиках. Одна з радостей контейнерного садівництва – це контроль над ґрунтом. НЕ наповнюйте горщик садовою землею.

Вона занадто важка і може містити комах та хвороби, що передаються через ґрунт.

Використовуйте для помідорів у горщиках гарну ґрунтову суміш із високим вмістом органічних речовин.

Не починайте зарано, якщо ви не готові захистити помідори в холодну ніч.

Посадіть пересаджений помідор глибше, щоб він ріс у горщику, щоб стимулювати утворення більшої кількості коренів уздовж стебла та зробити рослину сильнішою.

Добрива з високим вмістом азоту спонукають ваші помідори виростити багато листя замість зав'язування плодів. Шукайте збалансоване добрива або добрива з високим вмістом калію. Є добрива, призначені спеціально для помідорів.

Полив помідорів у контейнерах. Рослини, вирощені в контейнерах, висихають набагато швидше, ніж вирощені у ґрунті, тому щодня перевіряйте їх у спекотну суху погоду.

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