Возможность собирать ароматные, спелые, выращенные в домашних условиях помидоры — одна из главных причин иметь летний сад.

Но что, если вам не хватает места в саду или, возможно, у вас даже нет двора?

Воспользуйтесь горшками!

Горшку с помидорами потребуется как можно больше солнца, не менее 6–8 часов в день. Хорошая особенность выращивания помидоров в контейнерах заключается в том, что вы можете перемещать растение, чтобы использовать самые солнечные места.

Грунт для помидоров в горшках. Одна из радостей контейнерного садоводства – это контроль над используемой почвой. НЕ наполняйте горшок садовой землей.

Она слишком тяжелая и может содержать насекомых и болезни, передающиеся через почву.

Используйте для помидоров в горшках хорошую почвенную смесь с высоким содержанием органических веществ.

Не начинайте слишком рано, если вы не готовы защитить помидоры в холодную ночь.

Посадите пересаженный помидор глубже, чтобы он рос в горшке, чтобы стимулировать образование большего количества корней вдоль стебля и сделать растение более сильным.

Удобрения с высоким содержанием азота побудят ваши помидоры вырастить много листьев вместо завязывания плодов. Ищите сбалансированное удобрение или удобрение с высоким содержанием калия. Есть удобрения, предназначенные специально для помидоров.

Полив помидоров в контейнерах. Растения, выращенные в контейнерах, высыхают гораздо быстрее, чем выращенные в грунте, поэтому ежедневно проверяйте их в жаркую сухую погоду.

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