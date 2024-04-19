Перед посадкой помидоров лучше не только следить за прогнозом погоды, но и важно определить сроки, нужные погодные условия и знать простые хитрости для более простого выращивания урожая.

Помидоры часто выращивают из рассады, чтобы ускорить начало плодоношения. Важно знать, когда и как лучше всего сажать помидоры в открытый грунт, чтобы каждый куст прижился и принес богатый урожай.

Когда и как сажать помидоры

Помидоры разнообразны по сортам, но общие принципы посадки и ухода одинаковы. Весной семена высевают для получения рассады, которую затем переносят на грядки.

Сроки посадки: Важно учитывать климат вашего региона. Для южных областей оптимальные сроки - начало мая, для регионов с умеренным климатом - середина мая, для северных регионов - конец мая или начало июня.

Погодные условия: Перед посадкой следите за прогнозом. Помидоры нужно сажать, когда ночная температура не опускается ниже +15 °С, а почва прогрелась до +10 °С на глубине 10 см.

Подготовка рассады: Закаляйте рассаду за 7–10 дней до посадки, вынося ее на улицу на несколько часов каждый день. Уменьшайте полив за несколько дней до высадки.

Подготовка к посадке

Подготовка почвы: Выберите участок с хорошим освещением и защитой от ветра. Помидоры любят легкую, плодородную почву. Место, где росли тыквенные культуры или капуста, подойдет лучше всего.

Подготовка рассады: Рассада должна иметь высоту стеблей 15–25 см, 6–8 листьев и закладывать первую кисть плодов. Перед посадкой уменьшите полив и подкормите фосфорно-калийным удобрением.

Посадка рассады в грунт

Высадка: Выкопайте лунки глубиной, соответствующей горшку, в котором росла рассада. Углубите стебель в грунт, чтобы образовались дополнительные корни.

Расстояние: Для низкорослых сортов - 60 см между рядами и 30–40 см между растениями; для высокорослых - 50 см между растениями и 70 см между рядами.

Уход: Поливайте рассаду после посадки, убирая сухие листья. Регулярно подкармливайте и мульчируйте почву.

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