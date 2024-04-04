Цвітна капуста має яскраво виражений горіховий смак і до смаку схожа на брокколі.

Цвітна капуста - це не найпростіший овоч у вирощуванні, оскільки він дуже чутливий до змін температури та сприйнятливий до шкідників та хвороб.

Усі сорти, але особливо білокачанну цвітну капусту, потрібно бланшувати, прикривши качан її листям.

Садіть цвітну капусту провесною, щоб отримати ранній літній урожай, або в середині літа, щоб отримати осінній урожай.

Цвітна капуста має помірно повільну швидкість зростання та готова до збирання врожаю через два-три місяці після посадки, залежно від типу.

Як виростити цвітну капусту з насіння?

Цвітну капусту розмножують насінням. Вирощування власних рослин з насіння дає вам більше можливостей, ніж те, що є у місцевому розпліднику або садовому центрі.

Це також дозволяє вам вибрати сорт цвітної капусти, який відповідає вашим умовам вирощування та бажаному часу збирання врожаю.

При весняній посадці сійте насіння цвітної капусти у приміщенні приблизно за чотири-шість тижнів до середньої дати останніх заморозків у вашому регіоні.

Цвітна капуста не любить, коли її коріння пошкоджується, тому рекомендується використовувати біорозкладні горщики.

Посадіть насіння в ґрунтову суміш і завжди тримайте ґрунт рівномірно вологим.

Після того, як насіння цвітної капусти проросте, тримайте розсаду в теплі.

Щоб сіяти цвітну капусту, посійте від 3 до 4 насінин на відстані один від одного рядами.

Регулярно поливайте цвітну капусту, щоб грунт залишався рівномірно вологим. Проредіть саджанці на відстані один від одного.

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