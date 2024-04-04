Цветная капуста - это не самый простой овощ в выращивании, поскольку он очень чувствителен к изменениям температуры и восприимчив к вредителям и болезням.
Все сорта, но особенно белокочанную цветную капусту, нужно бланшировать, прикрыв кочан ее листьями.
Сажайте цветную капусту ранней весной, чтобы получить ранний летний урожай, или в середине лета, чтобы получить осенний урожай.
Цветная капуста имеет умеренно медленную скорость роста и готова к сбору урожая через два-три месяца после посадки, в зависимости от типа.
Как вырастить цветную капусту из семян?
Цветную капусту размножают семенами. Выращивание собственных растений из семян дает вам больше возможностей, чем то, что есть в местном питомнике или садовом центре.
Это также позволяет вам выбрать сорт цветной капусты, который соответствует вашим условиям выращивания и желаемому времени сбора урожая.
При весенней посадке сейте семена цветной капусты в помещении примерно за четыре-шесть недель до средней даты последних заморозков в вашем регионе.
Цветная капуста не любит, когда ее корни повреждаются, поэтому рекомендуется использовать биоразлагаемые горшки.
Посадите семена в почвенную смесь и всегда держите почву равномерно влажной.
После того, как семена цветной капусты прорастут, держите рассаду в тепле.
Чтобы сеять цветную капусту, посейте от 3 до 4 семян на расстоянии друг от друга, рядами.
Регулярно поливайте цветную капусту, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Проредите саженцы на расстоянии друг от друга.
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