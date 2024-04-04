Цветная капуста имеет ярко выраженный ореховый вкус и по вкусу похожа на брокколи.

Цветная капуста - это не самый простой овощ в выращивании, поскольку он очень чувствителен к изменениям температуры и восприимчив к вредителям и болезням.

Все сорта, но особенно белокочанную цветную капусту, нужно бланшировать, прикрыв кочан ее листьями.

Сажайте цветную капусту ранней весной, чтобы получить ранний летний урожай, или в середине лета, чтобы получить осенний урожай.

Цветная капуста имеет умеренно медленную скорость роста и готова к сбору урожая через два-три месяца после посадки, в зависимости от типа.

Как вырастить цветную капусту из семян?

Цветную капусту размножают семенами. Выращивание собственных растений из семян дает вам больше возможностей, чем то, что есть в местном питомнике или садовом центре.

Это также позволяет вам выбрать сорт цветной капусты, который соответствует вашим условиям выращивания и желаемому времени сбора урожая.

При весенней посадке сейте семена цветной капусты в помещении примерно за четыре-шесть недель до средней даты последних заморозков в вашем регионе.

Цветная капуста не любит, когда ее корни повреждаются, поэтому рекомендуется использовать биоразлагаемые горшки.

Посадите семена в почвенную смесь и всегда держите почву равномерно влажной.

После того, как семена цветной капусты прорастут, держите рассаду в тепле.

Чтобы сеять цветную капусту, посейте от 3 до 4 семян на расстоянии друг от друга, рядами.

Регулярно поливайте цветную капусту, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Проредите саженцы на расстоянии друг от друга.

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