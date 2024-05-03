Ціни не стоять на місці і змінюються майже щотижня, проте за останній період ці овочі стають помітно дешевшими.

За кілька днів до українського Великодня, який відзначається 5 травня, у великих супермаркетах зазначено знизилися ціни на різні продукти та овочі, включаючи молоду капусту та огірки.

Інформація про це була оприлюднена на порталі Міністерства фінансів.

Зазначимо, що найбільший спад ціни спостерігався у випадку капусти, оскільки за останній місяць ціна на цей овоч майже знизилася на 30 гривень.

Ціни на огірки також не стоють на місці та змінюються майже щотижня. Однак за останній період часу цей овоч стає помітно дешевшим.

Наприкінці квітня та на початку травня один кілограм молодої капусти продається за 43,47 гривні. Це значна зміна порівняно з минулим місяцем, коли ціна становила 72,83 гривні. Різниця у ціні складає 29,36 гривні.

Також відзначено зниження вартості гладких огірків. Зараз кілограм цих овочів продають за 124,44 гривні, у порівнянні з 142,50 гривнями за місяць до цього. Щодо довгоплідних огірків, їхня ціна знизилася з 113,46 до 109 гривень, тобто на 4,46 гривень.

Також в Україні напередодні Великодня, який святкують православні віруючі 5 травня цього року, спостерігається цікаве явище з яйцями. Зазвичай перед святом попит на яйця зростає, що призводить до підвищення цін. Проте цього разу все відбувається інакше.

На 30 квітня десяток яєць "Ясенсвіт" в мережі магазинів "Новус" коштував 42,29 гривні, а в "Ашані" — 46,9 гривні. Для порівняння: у березні за такий же лоток яєць в "Новусі" просили 50,99 гривні, а в "Ашані" — 55,3 гривні.

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Як повідомляла Politeka, напередодні Великодня очікується традиційне збільшення попиту на популярний продукт.

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