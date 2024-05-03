Цены не стоят на месте и меняются почти еженедельно, однако за последний период времени эти овощи становятся заметно дешевле.

За несколько дней до украинской Пасхи, которая отмечается 5 мая, в крупных супермаркетах отмечены снизились цены на различные продукты и овощи, включая молодую капусту и огурцы.

Информация об этом была опубликована на портале Министерства финансов.

Наибольший спад цены наблюдался в случае капусты, поскольку за последний месяц цена на этот овощ почти снизилась на 30 гривен.

Цены на огурцы тоже не стоят на месте и меняются почти еженедельно. Однако за последний период времени этот овощ становится заметно дешевле.

В конце апреля и начале мая один килограмм молодой капусты продается за 43,47 гривны. Это значительное изменение по сравнению с прошлым месяцем, когда цена составила 72,83 гривны. Разница в цене составляет 29,36 грн.

Также отмечено понижение стоимости гладких огурцов. Сейчас килограмм этих овощей продают за 124,44 гривны по сравнению со 142,50 гривнами за месяц до этого. Относительно долгоплодных огурцов их цена снизилась со 113,46 до 109 гривен, то есть на 4,46 гривен.

Также в Украине накануне Пасхи, которую празднуют православные верующие 5 мая этого года, наблюдается интересное явление с яйцами. Обычно перед праздником спрос на яйца растет, что приводит к повышению цен. Однако на этот раз все происходит по-другому.

На 30 апреля десяток яиц "Ясенсвит" в сети магазинов "Новус" стоил 42,29 гривны, а в "Ашане" - 46,9 гривны. Для сравнения: в марте за такой же лоток яиц в "Новусе" просили 50,99 гривны, а в "Ашане" - 55,3 гривны.

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Как сообщала Politeka, в преддверии Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на популярный продукт.

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