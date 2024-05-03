Організація "Україна без сиріт" спільно з благодійним фондом Lumos Foundation та за підтримки Гуманітарного фонду для України надає грошову допомогу у розмірі 6600 гривень деяким категоріям українців.
Ця грошова допомога адресована сім'ям з дітьми певних категорій в Харькові. Крім того, сім'ї можуть отримати додаткову грошову допомогу у розмірі 1100 гривень протягом шести місяців, якщо вони раніше не отримували жодної грошової допомоги та не брали участь у програмах фінансової підтримки від ООН.
Ось категорії, які можуть скористатися цією грошовою допомогою:
- Сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю або з особливими освітніми потребами.
- Сім'ї, у яких виховуються 2 або більше дітей, що повернулися з інтернатних закладів.
- Малозабезпечені сім'ї, де виховуються 3 або більше дітей.
- Самотні батьки, які самі виховують дитину до 18 років, включаючи дітей з інвалідністю або з особливими освітніми потребами.
- Прийомні сім'ї, які виховують дітей віком до 3 років.
Сім’ям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та належать до однієї з категорій також надаэться грошова допомога. До таких категорій належать:
- багатодітні (за наявності відповідного посвідчення);
- малозабезпечені з дитиною до 18 років (за наявності довідки про малозабезпеченість);
- сім’ї з дітьми до 18 років, де один із батьків має інвалідність (за наявності посвідчення про інвалідність);
- самотні матері, у яких помер батько дитини (за наявності свідоцтва про смерть);
- прийомні сім’ї опікуни, усиновлювачі, дитячі будинки сімейного типу з дітьми до 18 років (за наявності документів, що підтверджують);
- сім’ї з дитиною віком до 3 років.
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