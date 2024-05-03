Благотворительная организация предоставляет некоторым категориям украинцев по 6600 гривен, рассказываем, что нужно для получения выплат.

Организация "Украина без сирот" совместно с благотворительным фондом Lumos Foundation и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины оказывает денежную помощь в размере 6600 гривен некоторым категориям украинцев.

Эта денежная помощь адресована семьям с детьми определенных категорий в Харькове. Кроме того, семьи могут получить дополнительную денежную помощь в размере 1100 гривен в течение шести месяцев, если они раньше не получали никакой денежной помощи и не участвовали в программах финансовой поддержки ООН.

Вот категории, которые могут воспользоваться этой денежной помощью:

Семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или особыми образовательными потребностями. Семьи, в которых воспитываются 2 или более детей, вернувшихся из интернатных учреждений. Малообеспеченные семьи, где воспитываются 3 или более детей. Одинокие родители, которые сами воспитывают ребенка до 18 лет, включая детей с инвалидностью или особыми образовательными потребностями. Приемные семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет.

Семьям, имеющим статус внутренне перемещенных лиц и принадлежащих к одной из категорий, также предоставляется денежная помощь. К таким категориям относятся:

многодетные (при наличии соответствующего удостоверения);

малоимущие с ребенком до 18 лет (при наличии справки о малообеспеченности);

семьи с детьми до 18 лет, где один из родителей имеет инвалидность (при наличии удостоверения об инвалидности);

одинокие матери, у которых умер отец ребенка (при наличии свидетельства о смерти);

приемные семьи опекуны, усыновители, детские дома семейного типа с детьми до 18 лет (при наличии подтверждающих документов);

семьи с ребенком в возрасте до 3 лет.

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