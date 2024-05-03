Хочете виростити помідори з нуля - для початку купіть насіння на сайтах або в місцевому розпліднику або в інших садівників.
Ви також можете купити насіння у садовому відділі універмагу.
Якщо ви хочете зібрати насіння з помідорів, вам знадобиться хоча б один помідор із цієї рослини.
Висаджуйте помідори із насіння у приміщенні за 6–8 тижнів до останніх заморозків.
Придбайте пластикові торф'яні горщики або аналогічні невеликі горщики для вирощування помідорів.
Тільки не забудьте полити його, перш ніж сіяти насіння.
Засипте насіння землею і трохи примніте. Коли насіння проросте, перемістіть його на яскраве сонце або під освітлення.
Зверніть увагу, чи зросли ваші помідори як мінімум до 15,2 см у висоту.
Коли на відкритому повітрі немає небезпеки заморозків і ваша рослина відповідає вимогам по висоті, його можна пересадити на город у відкритий грунт.
Закріпіть свої помідори. Приблизно за тиждень до того, як ви плануєте перенести рослини у відкритий ґрунт, вам необхідно поступово пристосувати їх до температури зовнішнього повітря.
Підготуйте місце на городі для помідорів. Вам слід використовувати добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин.
Перевірте рівень pH ґрунту. Помідори найкраще ростуть у ґрунті з pH від 6 до 7.
Викопайте яму глибиною близько 0,6 м. Вона має бути достатньо глибокої, щоб ви могли посадити розсаду і тільки верхня чверть рослини стирчатиме із землі.
Обов'язково видаліть все листя, яке знаходиться на рівні ґрунту або нижче. Помідори можуть заразитися хворобами через листя, що контактує з ґрунтом.
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