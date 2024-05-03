Дотримуючись деяких простих інструкцій, ви зможете навчитися вирощувати помідори з насіння будинку незалежно від того, який метод ви виберете.

Хочете виростити помідори з нуля - для початку купіть насіння на сайтах або в місцевому розпліднику або в інших садівників.

Ви також можете купити насіння у садовому відділі універмагу.

Якщо ви хочете зібрати насіння з помідорів, вам знадобиться хоча б один помідор із цієї рослини.

Висаджуйте помідори із насіння у приміщенні за 6–8 тижнів до останніх заморозків.

Придбайте пластикові торф'яні горщики або аналогічні невеликі горщики для вирощування помідорів.

Тільки не забудьте полити його, перш ніж сіяти насіння.

Засипте насіння землею і трохи примніте. Коли насіння проросте, перемістіть його на яскраве сонце або під освітлення.

Зверніть увагу, чи зросли ваші помідори як мінімум до 15,2 см у висоту.

Коли на відкритому повітрі немає небезпеки заморозків і ваша рослина відповідає вимогам по висоті, його можна пересадити на город у відкритий грунт.



Закріпіть свої помідори. Приблизно за тиждень до того, як ви плануєте перенести рослини у відкритий ґрунт, вам необхідно поступово пристосувати їх до температури зовнішнього повітря.

Підготуйте місце на городі для помідорів. Вам слід використовувати добре дренований ґрунт з великою кількістю органічних речовин.

Перевірте рівень pH ґрунту. Помідори найкраще ростуть у ґрунті з pH від 6 до 7.

Викопайте яму глибиною близько 0,6 м. Вона має бути достатньо глибокої, щоб ви могли посадити розсаду і тільки верхня чверть рослини стирчатиме із землі.

Обов'язково видаліть все листя, яке знаходиться на рівні ґрунту або нижче. Помідори можуть заразитися хворобами через листя, що контактує з ґрунтом.

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