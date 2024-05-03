Следуя некоторым простым инструкциям, вы сможете научиться выращивать помидоры из семян дома независимо от того, какой метод вы выберете.

Хотите вырастить помидоры с нуля - для начала купите семена на сайтах или в местном питомнике или у других садоводов.

Вы также можете купить семена в садовом отделе универмага.

Если вы хотите собрать семена с помидоров, вам понадобится хотя бы один помидор с этого растения.

Высаживайте помидоры из семян в помещении за 6–8 недель до последних заморозков.

Приобретите пластиковые торфяные горшочки или аналогичные небольшие горшочки для выращивания рассады помидоров.

Только не забудьте полить его, прежде чем сеять семена.

Засыпьте семена землей и слегка примните. Когда семена прорастут, переместите их на яркое солнце или под освещение.

Обратите внимание, выросли ли ваши помидоры как минимум до 15,2 см в высоту.

Когда на открытом воздухе нет опасности заморозков и ваше растение соответствует требованиям по высоте, его можно пересадить их в огород в открытый грунт.



Укрепите свои помидоры. Примерно за неделю до того, как вы планируете перенести растения в открытый грунт, вам необходимо постепенно приспособить их к температуре наружного воздуха.

Подготовьте место в огороде для помидоров. Вам следует использовать хорошо дренированную почву с большим количеством органических веществ.

Проверьте уровень pH почвы. Помидоры лучше всего растут в почве с pH от 6 до 7.

Выкопайте яму глубиной около 0,6 м. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы вы могли посадить рассаду и только верхняя четверть растения будет торчать из земли.

Обязательно удалите все листья, находящиеся на уровне почвы или ниже. Помидоры могут заразиться болезнями через листья, контактирующие с почвой.

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