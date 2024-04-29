Игнорируя это правило при выращивании помидоров, вместо грядки можно получить настоящие чащи, а вместо крупных и мясистов томатов – мелкие и невкусные.

Для того чтобы получить максимальный урожай помидоров необходимо провести пасынкование, пишет Politeka.net.

Если этого не сделать, то помидоры вырастут маленькими, а некоторые растения могут опоздать с плодоношением. Грядки превратятся в джунгли, появится риск грибковых инфекций.

«Для того чтобы иметь хороший урожай помидоров нужно обязательно пасынковать!», - настаивает фермер из Одесчины и автор блога «My griadka.ua» Светлана.

Также хозяйка рассказала, как пасынковать высокорослые сорта помидоров.

«Мы их всегда ведем в один стебель и начинаем пасынковать всегда снизу и вверх. Сначала удаляем все нижние листочки оставляя только два листа до первой гроздья, чтобы они могли ее кормить, а потом выше уже удаляем все побеги, которые растут между стеблем и листком до самой верхушки», - рассказала фермерка.

Как пасынковать среднерослые сорта помидоров хозяйка также рассказала – сначала удаляются все лишние нижние листики и потом уже решается, сколько стеблей останется.

«Если: один стебель, то постоянно при пасынковке оставляем на верхушке 1-2 резервные пасынки на случай того, когда главный стебель завершит свой рост, то продолжение роста уже будет за счет резервного побега», - рассказала Светлана.

Если в два стебля, то второй "стебель - пасынок" остается под первой гроздью и его ведут дальше.

«Низкорослые (детерминантные) сорта могут расти и без пасынкования. Но все же нужно учитывать особенности разных сортов», - посоветовала Светлана.

Последние новости Украины:

Хозяйка раскрыла секрет большого урожая помидоров.

Как получить щедрый урожай свеклы в 2024 году.

Как получить идеальную рассаду цветной капусты: тонкости и секреты.