Для того чтобы получить максимальный урожай помидоров необходимо провести пасынкование, пишет Politeka.net.
Если этого не сделать, то помидоры вырастут маленькими, а некоторые растения могут опоздать с плодоношением. Грядки превратятся в джунгли, появится риск грибковых инфекций.
«Для того чтобы иметь хороший урожай помидоров нужно обязательно пасынковать!», - настаивает фермер из Одесчины и автор блога «My griadka.ua» Светлана.
Также хозяйка рассказала, как пасынковать высокорослые сорта помидоров.
«Мы их всегда ведем в один стебель и начинаем пасынковать всегда снизу и вверх. Сначала удаляем все нижние листочки оставляя только два листа до первой гроздья, чтобы они могли ее кормить, а потом выше уже удаляем все побеги, которые растут между стеблем и листком до самой верхушки», - рассказала фермерка.
Как пасынковать среднерослые сорта помидоров хозяйка также рассказала – сначала удаляются все лишние нижние листики и потом уже решается, сколько стеблей останется.
«Если: один стебель, то постоянно при пасынковке оставляем на верхушке 1-2 резервные пасынки на случай того, когда главный стебель завершит свой рост, то продолжение роста уже будет за счет резервного побега», - рассказала Светлана.
Если в два стебля, то второй "стебель - пасынок" остается под первой гроздью и его ведут дальше.
«Низкорослые (детерминантные) сорта могут расти и без пасынкования. Но все же нужно учитывать особенности разных сортов», - посоветовала Светлана.
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