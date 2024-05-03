Прогнозування конкретного курсу гривні складне через його коливання, але вже зараз можна сказати, чи варто купувати долар.

Сьогоднішня дохідність у гривні значно перевищує дохідність у доларів. Водночас національна валюта України в окремі періоди послаблюється, а в окремі – посилюється, тож про конкретні прогнози щодо курсу не йдеться.

Про це сказав член Ради НБУ Василь Фурман під час телемарафону. Представник НБУ також дав пораду, чи варто зараз купувати долари.

Проте, згідно зі словами члена Ради Національного банку України Василя Фурмана, прогнозування конкретного курсу гривні складно через її коливання.

"Купувати долари – однозначно ні. Сьогодні гривнева дохідність, наприклад, купуючи військові облігації чи кладучи на депозит в банку, вона є значно більшою, ніж доларова дохідність... Так, гривня в окремі періоди послаблюється, гривня в окремі періоди посилюється. Чи може гривня посилюватися?.. Так, однозначно може. Але зараз ніхто вам не скаже конкретних курсів, як воно буде", – сказав член Ради НБУ.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса наголосив, що Національний банк України має контроль над ситуацією на валютному ринку. За його прогнозами, у другій половині 2024 року очікується, що курс гривні буде встановлено в межах 40-41 гривні за долар.

"Курс контрольований, хоч і ходить трохи вправо-вліво. Нацбанк, мабуть, на друге півріччя виведе гривню кудись у діапазон 40-41 і триматиме там… Ніхто не буде вже приспускати до 39", — пояснив він.

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