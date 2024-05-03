Прогнозирование конкретного курса гривни сложно из-за его колебаний, но уже сейчас можна сказатть, стоит ли покупать доллар.

Сегодняшняя доходность в гривне значительно превышает доходность долларов. В то же время, национальная валюта Украины в отдельные периоды ослабляется, а в отдельные – усиливается, поэтому о конкретных прогнозах относительно курса речь не идет.

Об этом сказал член Совета НБУ Василий Фурман во время телемарафона. Представитель НБУ также дал совет, стоит ли сейчас покупать доллары.

Однако, по словам члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, прогнозирование конкретного курса гривни сложно из-за его колебаний.

"Покупать доллары – однозначно нет. Сегодня гривневая доходность, например, покупая военные облигации или кладя на депозит в банке, она значительно больше, чем долларовая доходность... Да, гривна в отдельные периоды ослабляется, гривна в отдельные периоды усиливается. Может ли гривна усиливаться?.. Да, однозначно может. Но сейчас никто вам не скажет конкретных курсов, как это будет", – сказал член Совета НБУ.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса подчеркнул, что у Национального банка Украины есть контроль над ситуацией на валютном рынке. По его прогнозам, во второй половине 2024 ожидается, что курс гривны будет установлен в пределах 40-41 гривны за доллар.

"Курс контролируемый, хоть и ходит немного вправо-влево. Нацбанк, пожалуй, на второе полугодие выведет гривну куда-то в диапазон 40-41 и будет держать там… Никто уже не будет приспускать до 39", — пояснил он.

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